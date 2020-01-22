  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:43
  • |
  • 22 Ocak 2020 Çarşamba 11:43

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sezon sonuna kadar kalmasına karar verildi

Fenerbahçe'de Adil Rami'nin sezon sonuna kadar kalmasına karar verildi

Paylaş

Transferdeki durumu belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de Adil Rami'nin durumu ise netleşti. Takımdan ayrılması gündemde olan Fransız savunmacının sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verildi.

Fenerbahçe'nin Fransız stoper Adil Rami'nin forma giyemediği için takım ararken ve ayrılma ihtimalini ciddi bir seçenek olarak düşünüyordu.

Menajeri İstanbul'a çağrılan tecrübeli oyuncunun mevcut maddi sıkıntılar da göz önüne alındığında ayrılmasına izin verilmeyeceği ifade edildi. Rami en azından sezon sonuna kadar Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.

Menajeriyle sürekli ayrılık için transfer görüşmeleri yapan ve transferine %100 olarak bakılan Rami, Kayseri maçına damga vurdu. Ersun Yanal'ın ilk 11 başlattığı Rami, maç boyu gösterdiği istekli performansla sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazandı. Transfer harcama limitinin büyük etkisi ve Yanal'ın Rami'yi ilk 11'de oynatma kararı Fransız oyuncuyla devam kararını pekiştirdi.

MENAJERİ DE GELMİŞTİ

Hatta Fransız oyuncunun menajeri İstanbul'a gelmiş ve kulüple transfer durumu hakkında görüşme yapmıştı. Sarı-lacivertli takımın transfer politikasında bir son dakika değişikliği olmazsa Rami, Fenerbahçe'yle yoluna devam edecek. 

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri belli oldu

title

Oğuzhan Özyakup için Antalyaspor da devreye girdi

title

Lemina'nın gazeteci darp etmesinin yankıları sürüyor...

Gençlerbirliği Kulübünün Onursal Başkan İlhan Cavcav Anısına Hazırladığı Video

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı. Kritik Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşması Fırat Aydınus'a verilirken, Cüneyt Çakır da 1 aylık aranın ardından bir maça atandı.

Galatasaray'ın istediği stoper İngiltere'yi karıştırdı
Galatasaray'ın istediği stoper İngiltere'yi karıştırdı

Galatasaray'ın istediği stoper İngiltere'yi karıştırdı

Adı sık sık Galatasaray'la anılan Mustafi'nin sergilediği performans Arsenal taraftarlarını çıldırttı.

Fenerbahçe'de şaşırtan Adil Rami kararı
Fenerbahçe'de şaşırtan Adil Rami kararı

Fenerbahçe'de şaşırtan Adil Rami kararı

Transferdeki durumu belirsizliğini koruyan Fenerbahçe'de Adil Rami'nin durumu ise netleşti. Takımdan ayrılması gündemde olan Fransız savunmacının sezon sonuna kadar takımda kalmasına karar verildi.

Süper Lig'de ara transfer döneminde dikkat çeken imzalar
Süper Lig'de ara transfer döneminde dikkat çeken imzalar

Süper Lig'de ara transfer döneminde dikkat çeken imzalar

Süper Lig'de ara transfer dönemi hareketliliği yaşanıyor. İşte Süper Lig'de şu ana kadar biten transferler...

Beşiktaş ile Ljajic arasındaki ipler kopuyor
Beşiktaş ile Ljajic arasındaki ipler kopuyor

Beşiktaş ile Ljajic arasındaki ipler kopuyor

Beşiktaş taraftarın kötü performansına tepki gösterdiği Boşnak asıllı 10 numara Adem Ljajic, kendisine Serie A’da kulüp bulması için menajerine yetki verdi. Siyah beyazlı yönetim de transfer için açık kapı bıraktı.

Galatasaray genç yeteneğin transferinden vazgeçmek zorunda kaldı
Galatasaray genç yeteneğin transferinden vazgeçmek zorunda kaldı

Galatasaray genç yeteneğin transferinden vazgeçmek zorunda kaldı

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Seko Fofana için Fiorentina devrede.

Galatasaray yıldız oyuncuyla prensipte anlaştı
Galatasaray yıldız oyuncuyla prensipte anlaştı

Galatasaray yıldız oyuncuyla prensipte anlaştı

Luyindama'nın sezonu kapaması sonrası stoper transferine ağırlık veren sarı kırmızılılar, aradığı oyuncuyu Bundesliga'da buldu. Aleksandar Dragovic ile prensipte anlaşan Galatasaray'ın transferi kısa süre içinde resmiyete bindirmesi bekleniyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.