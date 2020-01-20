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aksam.com.tr
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 08:10
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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 08:10

Fenerbahçe'de A planı Tahkim, B planı oyuncu satışı

Fenerbahçe'de A planı Tahkim, B planı oyuncu satışı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF’nin geçtiğimiz cuma günkü toplantısında bekledikleri kararın çıkmadığını söylemişti. Başkan Koç, harcama limitinin artırılması için Tahkim Kurulu’na başvurduklarını söyledi. Yönetim, Tahkim’den kötü bir haber gelme ihtimaline karşılık B planını belirledi.

Ali Koç, TFF’nin geçtiğimiz cuma günkü toplantısında bekledikleri kararın çıkmadığını söylemişti. Başkan Koç, harcama limitinin artırılması için Tahkim Kurulu’na başvurduklarını söyledi. Bu nedenle yeni transfer Falette’e lisans çıkartılamadı. Fenerbahçe Yönetimi, Tahkim’den kötü bir haber gelme ihtimaline karşılık B planını belirledi. Buna göre oyuncu satışıyla hem gelir elde edilecek hem de maaş bütçesi düşürülecek.

Zajc için Brescia ile pazırlıklar sürüyor. Sloven oyuncu 1 milyon Euro’ya kiralanırsa, maaşıyla birlikte yaklaşık 11 milyon TL bütçe oluşturulmuş olacak. İsla’nın Boca Juniors’a gitmesi halinde buradan da yaklaşık 5 milyon TL kazanacak olan yönetim, Ekici ve Alper’i kiralayıp 8.5 milyon TL’lik maaştan kurtulabilir. Moses, İnter’e giderse buradan da yaklaşık 10 milyon TL’lik maaş boşa çıkacak.

(Fanatik)

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