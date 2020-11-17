Fenerbahçe'de 6 oyuncunun 4'ü koronavirüsü atlattı

Sarı-lacivertil kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Daha önce yaptığımız açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo A Takımımızdan 6 oyuncunun Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyu ile paylaşmıştık. Yeni yapılan test ve detaylı tetkiklere göre A takımımızdan 4 oyuncumuzun hastalığı atlattıkları tespit edilmiştir. Şu an itibariyle A takımımızdan 2 oyuncumuz pozitiftir ve tedavilerine devam edilmektedir. Gelişim takımımıza ise yeni test ve tetkikler bu hafta yapılacaktır."
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün Medical Park Stadı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Galatasaray'da bugün yapılması planlanan antrenman, koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt, efsane F1 pilotu Michael Schumacher'i sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Yakınları ona çok iyi bakıyor. Schumacher mücadele ediyor" dedi.
Galatasaray, yapılan son testler sonucunda 3 futbolcusunda daha koronavirüs tespit edildiğini ve takımdaki toplam vaka sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.