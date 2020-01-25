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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 10:03
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 10:03

Fenerbahçe'de 4 ayrılık, 2 yeni transfer! Transferde kritik 7 gün...

Fenerbahçe'de 4 ayrılık, 2 yeni transfer! Transferde kritik 7 gün...

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Harcama limitinde 16 milyonluk yer açan Fenerbahçe, Moses’tan sonra Zajc, Tolgay, Alper ve Rami ile yolları ayıracak... Sonrasında transferde gaza basacak. Falette'ye lisans çıkartacak Kanarya, Ricardo Rodriguez'i kadrosuna katacak.

F.Bahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Kanarya, transferin bitimine 7 gün kala yoğun mesai harcıyor. Harcama limitinde 16 milyonluk yer açan Fenerbahçe, elden çıkaracağı isimlerle transfer yapmayı planlıyor.

ZAJC'TAN 3.5 MİLYON EURO

Moses'ı elden çıkartan ve 2.5 milyon Euro'luk yükten kurtulan F.Bahçe, Zajc'ı da göndererek 3.5 milyon Euro daha tasarruf yapacak.

FENER'DE 3 YOLCU DAHA VAR

F.Bahçe Tolgay, Alper ve Rami ile de yolları ayıracak ve sonrasında transferlerini açıklayacak. Fener, Falette'ye lisans çıkartıp sonrasında ise Rodriguez'in transferini açıklayacak.

ADIL RAMI AYRILMAK İSTİYOR

F.Bahçeli Adil Rami, Fransız medyasındaki haberlere göre takımdan ayrılmak istiyor.

İTALYAN MEDYASI: TRANSFER BİTTİ

İtalyan medyasına göre Fenerbahçe, Milan'ın İsviçreli sol beki Rodriguez'i 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

(Takvim)

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