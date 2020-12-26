Fenerbahçe'de 3 futbolcunun koronavirüse yakalandığı açıklandı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'a yıldız oyuncusundan kötü haber Galatasaray'a yıldız oyuncusundan kötü haber Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı mücadelede sarı kart gören Taylan Antalyalı, sınırda bulunduğu için cezalı duruma düştü.

Galatasaray'a bir şok da Feghouli'den Galatasaray'a bir şok da Feghouli'den Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı mücadelenin 30. dakikasında sakatlık geçiren Feghouli, oyuna devam edemedi.

Falcao'nun 61 günlük hasreti sona erdi Falcao'nun 61 günlük hasreti sona erdi Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne oluyor. Trabzonspor sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor.

Göztepe kaçtı, Fatih Karagümrük yakaladı Göztepe kaçtı, Fatih Karagümrük yakaladı Göztepe ile Fatih Karagümrük arasındaki maç 1-1 sona erdi. Cherif Ndiaye, 11. dakikada ev sahibi Göztepe'yi 1-0 öne geçikdi. Maçın skorunu ilan eden 77. dakikadaki harika golüyle Biglia oldu.

Fenerbahçe'ye haciz şoku! Fenerbahçe'ye haciz şoku! ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes ile karşı karşıya gelirken maçın oynandığı sırada Fenerbahçe'nin takım otobüsüne haciz memurları tarafından bir haciz işlemi uygulanmak istendi. Maç sırasında salondan çıkan yöneticiler, bu işlemin ertelenmesi adına bir talepte bulunurlarken burada kısa süreli bir tartışma meydana geldi.