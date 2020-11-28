Fenerbahçe'de 3 futbolcu, eski takımı Beşiktaş'a karşı forma giyecek

Süper Lig’in 10. haftasında yarın Ülker Stadı’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcular Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jose Sosa eski takımlarına karşı forma giyecek. 2014-2015 sezonunda Beşiktaş’a transfer olan ve 2016-2017 sezonu öncesinde İtalyan ekibi Milan’a transferi gerçekleşen Sosa, 2017-2018’de Trabzonspor’a gelmiş, 2020-2021 sezonunun başında ise Fenerbahçe formasını terletmeye başlamıştı.
Daha önce 6 yıl Fenerbahçe’de oynayan Caner Erkin ve 9 yıl Fenerbahçe’de görev yapan Gökhan Gönül de 2016-2017 sezonu başında Beşiktaş’a imza atmış ve bu ikili 2020-2021 sezonunun başında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü. Sarı-lacivertlilerde top koşturan bu 3 isim, Teknik Direktör Erol Bulut’un görev vermesi durumunda Beşiktaş ile oynanacak olan derbide eski takımlarına karşı sahada olacak.
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi kesenin ağzını açtı. Kadıköy'den galibiyetle dönülmesi halinde futbolculara kişi başı 30 bin TL prim dağıtılacak.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, değişim istendiği için seçim kararı aldıklarını açıkladı. Başkan Fatih Mert, kararı kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
Süper Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek 3 puana uzanan ve ligde 31 maç sonra ilk kez üst üste iki karşılaşmayı gol yemeden tamamlayan Trabzonspor, ayrıca bu sezon da ilk kez iki maçlık galibiyet serisi yakaladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 10'uncu hafta derbi maçında Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Yarın akşam Fenerbahçe Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak ve Tugay Kaan Numanoğlu tarafından yönetilecek.
Futbolun efsanesi Maradona'nın son yolculuğundaki izdihama pandemi bile engel olamadı. 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli süper yıldız, sonsuzluğa uğurlandı. Arjantin halkı, Casa Rosada önüne akın etti. Ailesi ise onu küçük bir törenle defnetti...
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.