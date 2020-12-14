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aksam.com.tr
  • 14 Aralık 2020 Pazartesi 15:14
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Fenerbahçe'de 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci 1 ay yok

Fenerbahçe'de 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci 1 ay yok

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Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe’ye idmanda sakatlanan Tolga Ciğerci’den kötü haber geldi.

1 AY YOK!

28 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağ üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi. Tolga Ciğerci’nin yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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