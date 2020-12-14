Fenerbahçe'de 2. derece yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci 1 ay yok

SPOR GÜNDEMİ

Toroğlu bombayı patlattı! Fener'in yeni hocasını açıkladı Toroğlu bombayı patlattı! Fener'in yeni hocasını açıkladı Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi gerektiğini söyledi. Toroğlu, “Erol Bulut 2 maç daha ters giderse nasıl bir çözüm olacak? Bir tek çözüm kalıyor, Aykut Kocaman” ifadelerini kullandı.

Gündemi sarsacak iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu... Gündemi sarsacak iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu... 1-Savunmada yaşlı oyuncular tercih edildi. 2-Jose Sosa'nın konsantrasyonu bozuldu. 3-Yedekler forma bulamama konusunda rahatsız. 4-Pelkas oyundan alınmasına isyan etti. 5-Emre Belözoğlu'nun kadro seçimlerinde etkili olduğu konuşuluyor.

Terim'in gözü devre arasında: 3 transfer tamam Terim'in gözü devre arasında: 3 transfer tamam Hücum futbolunu takımın kimliği haline getirmek isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Salih Uçan, Roman Yaremchuk ve Ahmed Musa'yı kadrosuna katıyor.

10 maddede F.Bahçe'de yaşananlar, problemler... 10 maddede F.Bahçe'de yaşananlar, problemler... Fenerbahçe'de yaşanan Yeni Malatyaspor hezimeti "trafik kazası" değil, beklenen bir durumdu. İşte 10 maddede sarı-lacivertlilerde yaşanan sıkıntılar ve yaşananlar...

Gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz Gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz Beşiktaş'ın 2018 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullanırken Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'taki günlerinden bir kare ve kartal emojisine yer verdi. Başarılı futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.