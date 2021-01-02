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aksam.com.tr
  • 02 Ocak 2021 Cumartesi 10:33
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Fenerbahçe zorlu fikstür öncesi yıldız oyuncularını koruyor

Fenerbahçe zorlu fikstür öncesi yıldız oyuncularını koruyor

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Milliyet

Süper Lig'de hızlı bir ocak ayı geçirecek Fenerbahçe'de tüm tedbirler alındı. Özellikle bu kritik süreçte sakatlıktan hastalığa kadar en ufak bir hata olmaması için titiz bir planlama yapıldı. Başta Novak ve Gökhan Gönül olmak üzere bazı oyuncular tedbir amaçlı 4 Ocak Pazartesi oynanacak Kasımpaşa mücadelesi öncesi korundu.

Süper Lig'de sezon sonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de kritik bir süreç başlıyor. Ocak ayı içerisinde 3 günde bir maç yapacak sarı-lacivertliler titiz bir planlama hazırladı. Bu ay içerisindeki maçların direkt olarak zirve yarışını belirleyeceğini iyi bilen teknik heyet, sakatlıktan hastalığa kadar en ufak bir hata yapılmasını istemiyor.

Oyuncuların adeta ev-tesis-maç arasında gidip gelmesi hedefleniyor, böylece koronavirüse karşı önlem alınması düşünülüyor. 3 günde bir maç olacağı için de bazı as futbolcuların tedbir amaçlı salon çalışmalarıyla günleri geçirip antrenmanda sakatlanma riskinin azaltılması hedefleniyor. Zaten yoğun bir maç trafiği olacağı için antrenmanda ekstra yük binmesinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bu hafta içinde de başta Novak ve Gökhan Gönül olmak üzere bazı oyuncular tedbir amaçlı 4 Ocak Pazartesi oynanacak Kasımpaşa mücadelesi öncesi korundu. Şu ana kadar lig genelinde koronavirüsten en az etkilenen takımlardan biri olan ve tedbirleriyle hep örnek gösterilen Fenerbahçe sadece sakatlık şanssızlığını kıramadı. Şu anda da sakat oyuncuların dönmeye başlamasıyla yeniden tam kadro kuruluyor. Bir kez daha sakatlık sıkıntısı yaşanmaması için artık bu tip salon ya da yenilenme çalışmaları gibi önlemler öne çıkıyor.

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