Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'a konuk oluyor

Kupada sırasıyla Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, Kırklareli'den İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, bu maçta Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularını oynatması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım ile kırmızı kart cezalısı Luiz Gustavo, bu karşılaşmada oynayamayacak.
Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.
Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Portekizli kaleci Claudio Ramos'la anlaşmak üzere.
Adı Galatasaray’la da anılan Kayserispor’un yıldızı Bernard Mensah’a Japon ekibi Urawa Reds talip oldu.
Beşiktaş, IFAB Oyun Kurallarına göre kural ihlali yapıldığını savunarak, 2-1 yenildikleri maç için "Hükmen galip ilan edilmeliyiz" derken, aksi halde ise tekrar istedi.
Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Monaco'lu yetkililerde tribünden takip etti. Fransız yöneticilerin Vedat Muriqi'yi izlemek için Akyazı'ya geldiği ancak Alexander Sörloth'u beğendikleri ortaya çıktı.
Geçirdiği uzun süreli sakatlığın ardından yeniden idmanlara başlayan Hasan Ali Kaldırım’ın en geç Galatasaray derbisinde sahada olması bekleniyor.
Gaziantep FK’nın transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Alexandru Maxim, daha ilk maçından lige damga vurdu. 2 gol, 1 asistle lider Sivas’ı yıkan yıldız oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti.
Almanya ekibi Borussia Dortmund'daki kariyerine 7 golle başlayan Norveçli forvet Erling Haaland, Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesinde (Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya) genç yaşta forma giymeye başlayan yıldız isimlerin ilk üç maçlık performanslarını geride bıraktı.