Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u konuk ediyor

SPOR GÜNDEMİ

Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı Sivassporlu oyuncuları taşıyan otobüs kaza yaptı Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi Fenerbahçe'den beklenmedik transfer hamlesi Transfer için tahkimden çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe, Rodriguez'de sorun çıkması ihtimaline karşı B planını belirledi. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı listesine aldı.

Kruse için gelen teklif ortaya çıktı Kruse için gelen teklif ortaya çıktı Fenerbahçe yönetimi, gelebilecek cezaların önüne geçmek adına Alper Potuk, Victor Moses, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Adil Rami'yi göndermek için çaba harcıyor. Öte yandan yönetimin takımda tutmak istediği Alman oyuncu Max Kruse için Arap Yarımadası'nda gelen son teklifler 5 milyon Euro civarında.

Süper Lig'de şok istifa Süper Lig'de şok istifa Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutcu görevinden istifa etti.

Rodriguez bekleyecek Rodriguez bekleyecek Sarı-Lacivertliler tarafından sunulan projeyi cazip bulan 27 yaşındaki başarılı sol bek, Fenerbahçe’nin harcama limitlerindeki sorunları çözmesini bekleyecek. Şu an transfer yapamayacak olan Kanarya ise limit sorununu çözmek için Tahkim’e gidiyor.

Taraftardan ıslık Taraftardan ıslık BEŞİKTAŞ taraftarlarının bir bölümü, yenilen ilk golün ardından kaleci Karius’u ıslıklamaya başladı.