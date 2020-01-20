Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u konuk ediyor

Geçen hafta Kayseri'de oynanan ilk maçta rakibiyle 0-0 berabere kalan sarı-lacivertlilere, tur için galibiyet gerekiyor. Karşılaşmanın 90 dakikası 0-0 tamamlanırsa, müsabaka uzatmaya gidecek. Uzatmada da gol olmazsa seri penaltı atışları, çeyrek finalisti belirleyecek.
Gollü beraberlikler ise deplasman ekibi Hes Kablo Kayserispor'u çeyrek finale yükseltecek.
Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Vedat Muric ile sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hes Kablo Kayserispor'da ise kırmızı kart cezalısı Zoran Kvrzic, Fenerbahçe deplasmanında olmayacak.
Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor arasındaki karşılaşma, yarın saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Transfer için tahkimden çıkacak kararı bekleyen Fenerbahçe, Rodriguez'de sorun çıkması ihtimaline karşı B planını belirledi. Sarı lacivertliler, Alanyaspor'da forma giyen Fabrice N'Sakala'yı listesine aldı.
Fenerbahçe yönetimi, gelebilecek cezaların önüne geçmek adına Alper Potuk, Victor Moses, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Adil Rami'yi göndermek için çaba harcıyor. Öte yandan yönetimin takımda tutmak istediği Alman oyuncu Max Kruse için Arap Yarımadası'nda gelen son teklifler 5 milyon Euro civarında.
Kasımpaşa'da teknik direktör Tayfur Havutcu görevinden istifa etti.
Sarı-Lacivertliler tarafından sunulan projeyi cazip bulan 27 yaşındaki başarılı sol bek, Fenerbahçe’nin harcama limitlerindeki sorunları çözmesini bekleyecek. Şu an transfer yapamayacak olan Kanarya ise limit sorununu çözmek için Tahkim’e gidiyor.
BEŞİKTAŞ taraftarlarının bir bölümü, yenilen ilk golün ardından kaleci Karius’u ıslıklamaya başladı.
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, limit artırımı için izlenecek yolla ilgili “Kalabalık olan mevkideki 2-3 kişi yollayacağım. Bir kaçını yakında duyacaksınız.” ifadelerini kullandı.