Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor'u konuk ediyor

Kupada sırasıyla Tarsus İdmanyurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda rakibini 3-0 ile geçmişti.
Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, bu maçta Süper Lig'de az forma şansı bulan oyuncularını oynatması bekleniyor.
Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği maçı yorumladı.
BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.
VEDAT’IN talipleri her geçen gün artıyor.
Geçtiğimiz sezon ligin 32.haftasında oynanan Ç.Rizespor–Galatasaray maçında ayağı kırılan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Emre Akbaba’nın dönüşü muhteşem oldu.
Gençlerbirliği karşılaşmasında rakibinin tahrik etmesiyle kırmızı kart gören Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth’a 2 maç ceza verilirse bordo-mavili yönetim, Tahkim Kurulu’na başvuracak.
Avrupa Ligi’nin ardından Türkiye Kupası’na da veda eden ve elinde sadece Süper Lig kalan Beşiktaş’ta asıl zorlu maraton şimdi başlayacak.