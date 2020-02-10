Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda GMG Kırklarelispor'u konuk ediyor

SPOR GÜNDEMİ

Ersun Yanal'dan FLAŞ karar Ersun Yanal'dan FLAŞ karar Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, bu hafta oynanacak Ankaragücü maçında revizyona gitmeye hazırlanıyor.

Toroğlu'ndan Falcao'yla ilgili olay iddia Toroğlu'ndan Falcao'yla ilgili olay iddia Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray’ın deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği maçı yorumladı.

Lucescu koptu geliyor Lucescu koptu geliyor BEŞİKTAŞ’IN futbol aklı olarak düşündüğü Lucesucu için Rumen basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Vedat'a 2 talip daha Vedat'a 2 talip daha VEDAT’IN talipleri her geçen gün artıyor.

Taraftarları sevince boğdu: İşte bizim 10 numaramız Taraftarları sevince boğdu: İşte bizim 10 numaramız Geçtiğimiz sezon ligin 32.haftasında oynanan Ç.Rizespor–Galatasaray maçında ayağı kırılan ve uzun bir süre sahalardan uzak kalan Emre Akbaba’nın dönüşü muhteşem oldu.

Trabzonspor'da Sörloth'un kartı için itiraz hazırlığı Trabzonspor'da Sörloth'un kartı için itiraz hazırlığı Gençlerbirliği karşılaşmasında rakibinin tahrik etmesiyle kırmızı kart gören Trabzonspor'un Norveçli forveti Alexander Sörloth’a 2 maç ceza verilirse bordo-mavili yönetim, Tahkim Kurulu’na başvuracak.