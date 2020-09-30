Fenerbahçe Ze Luis'ten vazgeçti

Forvet hattını Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrası Samatta ile güçlendiren Fenerbahçe, yeni hedefleri için arayışa geçti.
Transferi için girişimlerde bulunulan isimlerden olan Ze Luis için fiyat yüksek bulundu.
ZORUNLU SATIN ALMAYA 'HAYIR'
Portekiz'den Abola'nın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, kariyerini Porto'da sürdüren forvetin 8 milyon avroluk zorunlu satın alma şartını kabul etmedi. Ze Luis, senelik Porto'dan 1.5 milyon avro kazanıyor. Bu transferin gerçekleşmemesinde, oyuncunun yıllık maaş beklentisinin de yüksek olması belirleyici oldu.
Anlaşma sağlanamaması sonrası Fenerbahçe, gündemindeki diğer isimlere yönelecek.
Porto'nun bir diğer Portekiz Ligi ekibi Famalicao'dan kadrosuna katmak istediği Toni Martinez de sona geldiği kaydedildi. Bu durumda kulüp, Ze Luis için yeni bir çözüm arayacak.
Younes Belhanda, Galatasaray'ın uzun süredir kendisine yaptığı baskıya daha fazla dayanamayarak eski takımı Nice'ten gelen teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar ise 7 milyon euroluk teklifi yukarı çekmeyi planlıyor.
Fenerbahçeli futbolcu Zanka'ya eski takımı FC Kopenhag talip oldu. Danimarka ekibinin önümüzdeki günlerde Zanka için hamle yapacağı ifade edildi.
Fenerbahçe, Ze Luis için Porto'ya son teklifini yaptı. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibine 1 milyon euro kiralama ve 2 senede ödenmek üzere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'yle anlaşan Ze Luis de kulübüne sonunda isyan etti: Bırakın gideyim.
Galatasaray, Jean Michael Seri için Fulham'ın kapısını bir kez daha çalacak. Transferi bu hafta sonuna kadar bitirmek isteyen Cimbom, İngiliz ekibine 1,2 milyon euroluk kiralama teklifini iletecek.
Eljif Elmas'ı 16, Vedat Muriqi'yi 20 milyon euroya satan Fenerbahçe'de sıradaki Avrupa yolcusu olarak Altay Bayındır gösteriliyor. Genç file bekçisini İngiliz ve Fransız takımları takip ediyor.
Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta Nikola Kalinic ısrarı da sürüyor. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli forveti bu hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi planlıyor.