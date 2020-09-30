Fenerbahçe Zanka'yı Kopenhag'a gönderiyor

SPOR GÜNDEMİ

Sonunda isyan etti: F.Bahçe'yle anlaştım, bırakın gideyim Sonunda isyan etti: F.Bahçe'yle anlaştım, bırakın gideyim Fenerbahçe, Ze Luis için Porto'ya son teklifini yaptı. Sarı-Lacivertliler, Portekiz ekibine 1 milyon euro kiralama ve 2 senede ödenmek üzere 6 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Fenerbahçe'yle anlaşan Ze Luis de kulübüne sonunda isyan etti: Bırakın gideyim.

Terim ateşi yaktı, yönetim işi bitiriyor! İşte teklif... Terim ateşi yaktı, yönetim işi bitiriyor! İşte teklif... Galatasaray, Jean Michael Seri için Fulham'ın kapısını bir kez daha çalacak. Transferi bu hafta sonuna kadar bitirmek isteyen Cimbom, İngiliz ekibine 1,2 milyon euroluk kiralama teklifini iletecek.

Muriqi'den sonra sıradaki yolcu Altay Bayındır Muriqi'den sonra sıradaki yolcu Altay Bayındır Eljif Elmas'ı 16, Vedat Muriqi'yi 20 milyon euroya satan Fenerbahçe'de sıradaki Avrupa yolcusu olarak Altay Bayındır gösteriliyor. Genç file bekçisini İngiliz ve Fransız takımları takip ediyor.

2+1 yıllık anlaşma tamam! İstanbul'a gelmek için gün sayıyor 2+1 yıllık anlaşma tamam! İstanbul'a gelmek için gün sayıyor Burak Yılmaz'ın ayrılığı sonrası eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta Nikola Kalinic ısrarı da sürüyor. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli forveti bu hafta sonuna kadar İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Haftanın hakemleri açıklandı! Derbiyi yöneten Palabıyık... Haftanın hakemleri açıklandı! Derbiyi yöneten Palabıyık... Süper Lig'in 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Geçtiğimiz hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Ali Palabıyık'a bu hafta görev verilmemesi dikkat çekti.