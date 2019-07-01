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  3. Fenerbahçe, Zanka için kulübüne 3.5 milyon Euro'luk teklifte bulundu

Fenerbahçe, Zanka için kulübüne 3.5 milyon Euro'luk teklifte bulundu

Fenerbahçe, Zanka için kulübüne 3.5 milyon Euro'luk teklifte bulundu

Fenerbahçe, Huddersfield'ın 29 yaşındaki Danimarkalı stoperi Mathias Zanka için düğmeye bastı. İngiliz kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Zanka için 3.5 milyon Euro'luk teklif yapıldı.

Geçtiğimiz sezon savunma hattında ciddi sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarına hız vermiş durumda. Teknik patron Ersun Yanal bu bölgeye mutlak olarak takviye isterken Sarı-Lacivertli kurmayla önemli bir hamlede bulundular.

1 YILLIK SÖZLEŞMESİ KALDI

Fenerbahçeli yetkililerin Huddersfield'ın Danimarkalı savunmacısı Zanka ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Zanka'nın Huddersfield ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

GEÇEN SEZON 25 MAÇA ÇIKTI

Premier Lig'den düşen Huddersfield, 1.90 boyundaki deneyimli stoperini satmaya sıcak bakıyor. Zanka geçtiğimiz sezon 25 maçta görev aldı. Bu süre içinde 3 gol 1 asist yapmayı başardı.

TEKLİF 3.5 MİLYON EURO...

Fenerbahçe'nin için İngiliz kulübüne 3.5 milyon Euro bonservis teklifinde bulunduğu ve 1 yıllık sözleşmesinin kalmasının da avantaj olduğu kaydedildi.

(Sabah)

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