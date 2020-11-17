Fenerbahçe Youtube ve oyun hamlesiyle para basacak

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, YouTube Katıl ve mobil oyunlarla birlikte birkaç yılda önemli bir gelir hedefliyor.

Fenerbahçe, büyük dijital dönüşüm çalışması için hız verdi. Geçen günlerde taraftar uygulaması Mohikan'ın tanıtımını yapan sarı-lacivertliler, Fener Legend ve Fubo Rolls mobil oyunlarını da açıklamıştı.

Taraftarların bu oyunlara büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, daha önce de YouTube Katıl ile kulübe önemli bir gelir girdisi sağlamıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Başkan Ali Koç, "Kripto para konusunda çok teklif var. Birine yakında karar vereceğiz, birkaç yılda YouTube Katıl ve diğer projelerle yıllık 200 milyon TL kazanacak seviyeye geleceğiz" ifadeleriyle büyük düşündüklerini söyledi.