Fenerbahçe Youtube ve oyun hamlesiyle para basacak

Fenerbahçe, büyük dijital dönüşüm çalışması için hız verdi. Geçen günlerde taraftar uygulaması Mohikan'ın tanıtımını yapan sarı-lacivertliler, Fener Legend ve Fubo Rolls mobil oyunlarını da açıklamıştı.
Taraftarların bu oyunlara büyük ilgi gösterdiği öğrenildi. Sarı-lacivertliler, daha önce de YouTube Katıl ile kulübe önemli bir gelir girdisi sağlamıştı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Başkan Ali Koç, "Kripto para konusunda çok teklif var. Birine yakında karar vereceğiz, birkaç yılda YouTube Katıl ve diğer projelerle yıllık 200 milyon TL kazanacak seviyeye geleceğiz" ifadeleriyle büyük düşündüklerini söyledi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, YouTube Katıl ve mobil oyunlarla birlikte birkaç yılda önemli bir gelir hedefliyor.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştırırken kadrosunda görmek istediği isimler bordomavili takımla anılıyor. Son isim Feyenoord forması giyen Leroy Fer oldu.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Lazio, Sergej Milinkovic-Savic'in takımdan ayrılması halinde Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katacak.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, ligde zorlu bir fikstüre girdiklerini belirtti, Teknik Direktör Sergen Yalçın'a tam destek verilmesini istedi.