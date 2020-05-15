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aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 08:15
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 08:15

Fenerbahçe yönetiminden rest: 'Parayı getir, istediğin yere git!'

Fenerbahçe yönetiminden rest: 'Parayı getir, istediğin yere git!'

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Bild Gazetesi'ne verdiği röportajda, “Almanya benim evim. Dönmek isterim” diyen Max Kruse'ye yönetimden mesaj: 5 milyon Euro'yu getirirsen istediğin yere gidersin.

Fenerbahçe sezon başında büyük uğraşlarla Max Kruse’yi kadrosuna kattı. Bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Alman yıldız, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklenen performansı sergileyemedi. Salgın sürecinde koronavirüse yakalanıp bunu atlatan Kruse, Bild Gazetesi’nde çıkan röportajında, “Almanya benim evim. Oraya dönmek isterim” diyerek ayrılık sinyali verdi. Yönetimin buna yanıtı gecikmedi.

Sarı-Lacivertliler, 32 yaşındaki futbolcuya, “5 milyon Euro teklif getirirsen, istediğin yere gidebilirsin” mesajını gönderdi. Kruse’nin ayrılması halinde maaş bütçesinde de 3 milyon Euro’luk rahatlama olacak.

(Fanatik)

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