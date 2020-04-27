Fenerbahçe yönetiminden Hasan Ali Kaldırım'a beklenmedik tavır

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Hasan Ali Kaldırım'a Sarı-Lacivertli yönetimden beklenmedik tavır. Tecrübeli futbolcunun menajeri yeni sözleşme için Fenerbahçe'yle görüşme istedi ancak Sarı-Lacivertli yönetim ‘sezon sonunda' diyerek bu talebi reddetti.

Sezon sonu Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın ismi bir süredir Galatasaray ile anılıyor.



Milli futbolcunun menajerinin hem son gelişmeleri hem de yeni sözleşmeyi görüşmek için Sarı-Lacivertliler'e talepte bulunduğu ortaya çıktı ancak yönetimin şok bir tutum sergileyerek, "Sezon sonunda görüşelim" yanıtını verdiği öğrenildi.

Hasan Ali'nin ilk tercihinin Fenerbahçe'de kalmak olduğu ancak bu tutum karşısında fikrini değiştirebileceği öğrenildi. Galatasaray cephesi de gelişmeleri yakından izliyor.

(Takvim)