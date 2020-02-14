Fenerbahçe yönetiminden 4 milyonluk prim sözü...

Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda hata yapmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuları motive etmek için dev prim vermeye hazırlanıyor. Üst üste oynanacak Ankaragücü, Galatasaray derbisi ve Antalyaspor karşılaşmalarından 9 puan çıkarılırsa, takım ödüllendirilecek.
Takvim'de yer alan habere göre üst üste oynanacak zorlu Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor maçlarının mutlak kazanılmasını isteyen Koç, 3'te 3 yapılması halinde 4 milyon lira prim verme kararı aldı.
SAMANDIRA'YA KAMP KURULACAK
Takıma prim dopingi yapan Fenerbahçe yönetimi, zorlu dönemeçte futbolcuları yalnız bırakmama kararı aldı. Yöneticiler sürekli Samandıra'da bulurak futbolculara destek verecek.
5 puan kayıp nedeniyle morali bozulan sarı-lacivertlilerin yönetim desteği sonrası kendine geldiği belirtiliyor. Fenerbahçe rakiplerinin birbiriyle oynadığı haftayı kayıpsız geçmek istiyor.
Eksik maçını kazanması halinde Trabzonspor'un tam 6 puan gerisine düşecek olan Fenerbahçe artık hata yapmak istemiyor.
SARI KART ALARMI
Ankaragücü deplasmanı öncesi Fenerbahçe'de kart alarmı verildi. Kart görmesi halinde Galatasaray önünde forma giyemeyecek olan Vedat Muriç, Luis Gustavo ve kaleci Altay'a uyarı yapıldı.
Yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan Kolombiyalı yıldız bonuslarla birlikte kazancını 5 milyon 616 bin euroya (36 milyon 974bin TL) kadar çıkardı. Yıllık 3.5 milyon liraya oynayan Adem ise attığı 9 golle 5 gollü Falcao’yu geride bırakmasını bildi.
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Fenerbahçe'de 2020 yılında ligde Vedat Muriqi ve Max Kruse dışında kimse gol atamadı. Sarı lacivertli kulübün deneyimli teknik direktörü Ersun Yanal, skoru paylaşacak üçüncü oyuncuyu bulmak için çalışmalar yapıyor.