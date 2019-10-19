Fenerbahçe yönetimi Vedat Muriqi için son kararını verdi: Sezon sonu satılacak

Fenerbahçe, Avrupalı devleri peşine takan Vedat Muriqi için harekete geçti. Kosovalı yıldızın transfer haberlerinden etkilenmesini istemeyen sarı lacivertli teknik heyet, terapiye başladı.

Golcü futbolcuya şampiyonluk planlarında önemli yer tuttuğu anlatılırken, sezon sonunda çok daha iyi tekliflerle Avrupa'da büyük bir kulübe gidebileceği vurgulandı. Vedat'ın da şu an için Fenerbahçe'nin başarısı dışında bir şey düşünmediğini hocasına söylediği öğrenildi.

25 yaşındaki oyuncuyu, Premier Lig ekibi Tottenham başta olmak üzere Atletico Madrid ve Lazio takip altında tutuyor.

MHK bizi rahatsız etti!

Fenerbahçe'nin Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Pirşen, Alanya maçının tekrar edilmemesi hakkında şu açıklamaları yaptı: "Federasyon bir karar verecekti. Daha biz başvuru yapmadan MHK Başkanı çıkıp 'Kural hatası yoktur' diye bağlayıcı bir açıklama yaptı. Sonrasında 'Ben karar merci değilim' dedi. Bu noktada keskin bir görüş vermek, o makamın yapmaması gereken bir şeydi. Bundan çok rahatsız olduk ve dile getirdik. Dünya futbolunda olmayacak şeylerle karşılaşıyoruz. Bir taç için maç mı tekrarlanır diyorlar. Avrupa'da taç için antrenör görevlendiriliyor. Hatalı bir uygulama varsa maçın tekrarı gerekir. Bu şüphelerle ülke futbolu olarak sıkıntılar yaşarız. Karardan memnun değiliz ama saygı duymak zorundayız."

(Sabah)