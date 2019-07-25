Fenerbahçe yönetimi ve Ersun Yanal, Martin Skrtel'i istemiyor

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Fenerbahçe ile kontratı sona ermesine rağmen sarı lacivertli kulüple yeniden anlaşma yolunda olduğu iddia edilen Skrtel’in yönetim tarafından istenmediği, tecrübeli teknik direktör Ersun Yanal’ın da oyuncuya son derece soğuk baktığı öğrenildi.
SKRTEL HAKKINDA YAPILAN GENEL YORUM 'OYUNCU BİTİK'
3 yıl Fenerbahçe’de oynadıktan sonra kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelen Skrtel’in menajerler aracılığıyla Süper Lig’in birçok takımına teklif edildiği fakat 34 yaşındaki stoperin genel anlamda diğer teknik adamlar tarafından istenmediği ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerden yıllık 4 milyon kazanan, şimdi ise bu paranın yarısına bile oynamayı kabul eden Martin Skrtel’in son durumu henüz netleşmezken, Slovak futbolcunun kendisine Avrupa’dan bir takım baktığı ve İtalya ligine daha yakın olduğu ifade edildi.
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Fenerbahçe ile yeniden anlaşmak üzere olduğu iddia edilen Martin Skrtel’in yönetim ve Ersun Yanal tarafından istenmediği öğrenildi.
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