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  3. Fenerbahçe yönetimi Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle başvuru yapacak

Fenerbahçe yönetimi Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle başvuru yapacak

Fenerbahçe yönetimi Göztepe maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle başvuru yapacak

Fenerbahçe yönetimi Göztepe'nin geçerli sayılan penaltısında kural ihlali olduğu gerekçesiyle başvuru yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe de bu pozisyon için kural ihlali itirazı yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) kuralları çerçevesinde raporunu hazırlayan sarı-lacivertli kurmaylar başvurusunu yapacak.

Sarı-lacivertliler, Göztepe'nin gol olarak sayılan ikinci penaltısında, IFAB kurallarına göre; Altay'ın kalesini terkederek, penaltıyı kullanan Göztepeli Alpaslan'ın da topa vurmadan önce durarak kural ihlali yaptığını savundu. Ancak hakem Abdülkadir Bitigen, Alpaslan'ın vuruşunu geçerli sayıp, golü verdi. 

IFAB KURAL KİTABI NE DİYOR?

IFAB kural kitabında da bu pozisyon için "Penaltı sırasında hem kaleci hem de penaltıyı atan oyuncu kural ihlali yaparsa ve penaltı gol olursa; gol iptal edilir, golü atan oyuncuya ihtar verilir ve rakip takım lehine endirekt serbest vuruş verilir" deniliyor. 

(Fotomaç)


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