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  3. Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisi için 2 milyon liralık prim belirledi

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisi için 2 milyon liralık prim belirledi

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisi için 2 milyon liralık prim belirledi

Fenerbahçe yönetimi, derbi öncesi kesenin ağzını açtı. Teknik heyet ve futbolcuların transfer taksitlerini ödeyen yönetim ayrıca Galatasaray galibiyeti için de 2 milyon liralık prim vaadinde bulundu.

Başkan Ali Koç ile yöneticilerin bugün Samandıra'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Tek hedef zaferle ayrılmak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, oyuncularından derbi zaferi istedi. Yanal, idman öncesi yaptığı toplantıda "Biz Fenerbahçe'yiz. Üç puan için yüreğimizi koyacağız ve istediğimizi de alacağız. Moralimiz de formumuz da yerinde. Gücümüzü rakibe kabul ettireceğiz ve üç puana ulaşacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıttığımızda başka bir sonuç olamaz" diyerek iddiasını ortaya koydu.

(Türkiye)

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