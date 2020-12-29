Fenerbahçe yol haritasını belirledi! İşte yeni düzen...

Milliyet

Süper Lig'de Başakşehir'i 4-1 yenerek rahat nefes alan Fenerbahçe'de yaşanan sıkıntılar gözden geçiriliyor. Devre arası transfer döneminde problemleri çözmeye odaklanan sarı-lacivertli ekip, yeni transferlerin adeta üstünü çizdi. İşte yaşananlar.

Fenerbahçe’de savunma probleminin devre arasında çözülmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertli ekip yol haritası belirledi.

Stoper için ciddi çalışma

Yediği 20 golle zirve mücadelesi veren takımlar içinde en çok gol yiyen ekip durumunda olan Fenerbahçe, bu durumu düzeltmeden şampiyonluk mücadelesi veremeyeceğini biliyor. Bu nedenle stoper transferi için ciddi çalışmalar yapılıyor.

Lemos hayal kırıklığı yarattı

Sezon başı transfer edilen stoperlerden Lemos neredeyse oynadığı her maçta ciddi hatalar yaptı ve puan kayıplarına sebep oldu.

Sadece Serdar'ın yeri garanti

Tisserand ise yaptırdığı basit penaltılarla eleştirildi. Serdar şu anda en etkili stoper olarak dikkat çekiyor. Sadık da alternatif oyuncu olarak kadroda yer alıyor.

İlk 11'e girecek stoper

Yönetim, doğrudan ilk 11’de yer alacak ve kalitesi tartışılmayacak bir stoper arayışında... Bu sayede takımın ikinci yarı kalesinde daha az gol görmesi hedefleniyor.

Yeni Malatya ve Alanya'da başarmıştı

Teknik Direktör Erol Bulut’un üzerinde durduğu en önemli konuların başında güçlü defans geliyor. Daha önce çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor’da bu özelliği ile dikkat çeken genç teknik adam bunu henüz sarı-lacivetlilerde gerçekleştiremedi.

Çabuk kırılıyor

Yenen erken ve basit goller takımın tüm havasını olumsuz etkiliyor. Yeni bir takım olan Fenerbahçe’nin sistemi henüz tam olarak oturmadı. Bu nedenle takım bu tip goller sebebiyle erken geriye düştüğünde çabuk kırılıp kendi oyununu oynayamadı. Bu sorunun çözülmesi durumunda takımın orta saha ve ileride skor üretecek etkili ayaklarının daha verimli olacağı ifade edildi.

Futbolcular Noel’de aileleriyle olma şansı yakaladı

Süper Lig’de Başakşehir’e karşı alınan 4-1’lik farklı galibiyet ve haftanın ‘bay’ geçilmesiyle yapılan 4 günlük izin Fenerbahçe’de moralleri artırdı. Özellikle yabancı oyuncular Noel’de aileleriyle olma şansı yakaladı. Diğer oyuncular da ilk kez uzun bir dinlenme şansı yakaladı.

Samandıra'da işler yolunda

Son 2 günde de antrenmanlarda futbolcuların neşeli başlangıcı ve gülen yüzler gözlerden kaçmadı. Önce 18 yaşındaki Askarov’un ardından Lemos’un doğum gününde neşeli anlar yaşandı. Teknik Direktör Erol Bulut’un da sık sık oyuncularıyla girdiği samimi diyaloglar ve herkesin eğlenceli halleri dikkat çeken diğer detaydı.

10 günlük ara

Hem Başakşehir galibiyetiyle stresin dağıldığı hem de 10 güne yakın arayla beraber mental ve fiziksel olarak takımın rahatladığı ifade edildi.

Geri dönüşlerin takımı: Fenerbahçe

Süper Lig’de Fenerbahçe, 14 maçta en fazla geri dönüş puanı toplayan takım oldu. OPTA’nın hazırladığı rakamlarda sarı-lacivertliler geriye düşüp kazandığı 3 maçla 9 puan topladı. İlk haftada Çaykur Rizespor deplasmanında 1-0 geriye düşüp, 2-1’le maçı çeviren sarı-lacivertliler, 6. haftada da Trabzonspor’a karşı ilk yarı geride tamamlayıp, 3-1’le mutlu sonu yakaladı. Son olarak 14. haftada Başakşehir’e karşı karşı 1-0 mağlup duruma düşen Erol Bulut’un takımı 4-1’lik farklı bir sonuç elde etti.

İzmir'de 3 puanı almıştı

Bu sezon Süper Lig’de geri dönüşlerden en fazla puan toplayan takım konumundaki Fenerbahçe, İzmir’deki Göztepe maçında da 1-0 öne geçip 1-1’i engelleyememiş ama daha sonra 3-2 galip gelmişti.