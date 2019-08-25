Fenerbahçe yıldız oyuncunun transferini bitirdi

Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcu Luiz Gustavo koptu geliyor. Brezilyalı ön libero ile anlaşan sarı-lacivertliler, Marsilya'nın inadını da 5.5 milyon Euro'luk bonservis teklifiyle kırmayı başardı. Resmi imzaların atılması artık an meselesi.

Fenerbahçe Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı. Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu ile anlaşan sarı-lacivertliler, Marsilya'ya 5.5 milyon Euro'luk bonservis teklifinde bulunmuştu.

Marsilya'nın yardımcı antrenörü Carvalho, FFP sıkıntısı nedeniyle mevcut oyuncuların takımda kalmalarını istediğini belirterek, "Kulüp fazla para harcayamaz. Elimizdeki oyunculara güveniyoruz. Bu yüzden herkesin kalmasını istiyoruz. Gustavo da kalmasını istediğimiz oyunculardan. Tabii ki kararı biz değil yönetim verecek" dedi. Ancak yönetim ise 5.5 milyon Euro'luk teklifi prensipte kabul etti. Oyuncunun da F.Bahçe ile anlaşması üzerine artık gözler imzaya çevrildi.

Sarı-lacivertli takım, Marsilya'dan yıllık 2.7 milyon Euro kazanan Gustavo'ya 3.5 milyon Euro'ya ulaşan 3 yıllık bir sözleşme önermişti. Brezilyalı oyuncu hem uzun kontrat hem de yüksek ücretten dolayı Fenerbahçe'ye 'Evet' dedi.

(Sabah)