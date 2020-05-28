Fenerbahçe, Yiğit Kerem için Manisa FK'ye resmi teklif yaptı

Daha önce Gölcükspor’dan İsmail Yüksek’i kadrosuna katan Fenerbahçe, Manisa FK’nin 2004 doğumlu orta saha oyuncusu Yiğit Kerem için Ege temsilcisine resmi teklifini yaptı.
Manisa Futbol Kulübünün açmış olduğu yaz futbol okullarında 2012 yılında keşfedilen, 2004 doğumlu genç milli futbolcu Yiğit Kerem'in takımıyla 2022 yılının Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Manisa Futbol Kulübü, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Samsunspor'un 2 puan gerisinde bulunuyor. 16 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev alırken, ligde şans bulamadı.
Sportif Direktör Emre Belözoğlu, yardımcısını belirledi... Fenerbahçe'de henüz resmi olarak görevi açıklanmayan Orhan Ak'ın özellikle futbolcu izleme ve seçimi konusunda Emre Belözoğlu'yla birlikte çalıştığı belirtiliyor. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.
Eskişehir efsanesinin mimarlarından Ender Konca o günleri AKŞAM'a anlattı: “1970 yılında Köln'de Almanya ile 1-1 berabere kaldık. O maçtan sonra Eintracht Frankfurt'a transfer oldum. Bir de Ankara'da Galatasaray'ı 3-2 yenerek Eskişehirspor'a Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı getirdik.”
Galatasaray yönetimi, kaynak arayışı sırasında iş adamlarının kapısını çaldı, locaların kira süresinin uzatılmasını istedi.
Beşiktaş, Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aitor Cantalapiedra'yı gündemine aldı. Hâlihazırda Hollanda'da bulunan Siyah-Beyazlıların yöneticisi Erdal Torunoğulları, 24 yaşındaki İspanyol sağ kanadın menajeriyle bu hafta görüşme yapacak.
Fenerbahçe bir süredir takip ettiği Manisa FK'nin 15 yaşındaki orta saha oyuncusu Yiğit Kerem için Ege temsilcisine resmi teklifini iletti.
Sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerler tarafından Yuto Nagatomo önerildi. Siyah-Beyazlılar, Japon futbolcuyu değerlendirmeye alırken bu bölge için Fabrice N'Sakala ile de temaslar sürüyor.