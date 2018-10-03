Fenerbahçe yerli teknik direktörlere kapıyı kapattı

İstikrar isteyen ancak alınan kötü sonuçlar ve taraftarın protestolarına kayıtsız kalamayan Ali Koç, istifa etmeyen Phillip Cocu’ya son bir şans verdi. Cocu, Trnava ve Başakşehir maçlarından birinde kötü bir sonuç alırsa kesin olarak gönderilecek.

TARAFTAR NE DERSE O

FENERBAHÇE’DEKİ geleceği pamuk ipliğine bağlı olan Phillip Cocu’ya son bir şans verildi… Başkan Ali Koç ve yönetim, ligde ve Avrupa’da aldı- ğı kötü sonuçlar nedeniyle takımdan gönderilmesi beklenen Cocu hakkında kararını verdi. Dün yönetim kurulunda Hollandalı teknik adamın geleceğini masaya yatıran Koç, ekonomik olarak Cocu’nun gönderilmesine sıcak bakmasa da taraftarın protestolarına kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, 48 yaşındaki hocaya son bir şans verilmesine karar verdi.

KOVULSA DA MAAŞINI ALACAK

HER defasında “İnşallah Cocu, ilk ve son teknik direktörüm olur” diyen başkan, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynayacakları Spartak Trnava ve Pazar günkü ligde karşılaşacakları Başakşehir maçlarında alınacak en ufak bir kötü sonuçta Hollandalı teknik adamı görevinden alacak. Bu konuda alınan net kararı yönetim, Sportif Direktör Damien Comolli ve Phillip Cocu’ya bildirdi. İstifa etmeye yanaşmayan Cocu’nun kovulması halinde 1 yıllık maaşı ve hakkettiği bonuslar ödenecek.

TÜRKLER’E YER YOK

COCU’NUN gönderilmesi halinde Başakşehir maçı sonrası ligde verilecek olan milli arada daha sağlıklı karar almak için ideal olduğunu dü- şünen Ali Koç'un, hoca arayışlarına da başladığı ifade edildi. Hollanda ekolü- nün tutmaması üzerine rota değiştirecek olan Koç, transferler nedeniyle çok eleştirilen Comolli’yle de yola devam edecek. “Yerli tek alternatifimiz Aykut Kocaman” diyerek diğer Türk hocalara kapıları kapatan Koç’un özellikle Alman veya Fransız bir teknik adamla çalışmak istediği bildirildi.

(Güneş)