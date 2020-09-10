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aksam.com.tr
  • 10 Eylül 2020 Perşembe 15:48
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Fenerbahçe yeni transferlerinin lisanslarını çıkardı

Fenerbahçe yeni transferlerinin lisanslarını çıkardı

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Fenerbahçe yeni transferlerine lisans çıkarmak için Bankalar Birliği ile anlaştığına dair yazıyı TFF'ye gönderdi. Sarı-Lacivertliler, yeni transferlerinin lisanslarını çıkarttı.

Fenerbahçe’de lisans sorunu çözüldü. Bankalar Birliği’yle anlaşan Sarı-Lacivertliler, yeni transferlerine lisans çıkartmak için gerekli evrakları Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) gönderdi.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe yeni transferlerinin lisanslarını tek tek çıkardı

YARINKİ MAÇTA FORMA GİYEBİLECEKLER

Süper Lig'in ilk hafta maçında yarın saat 20:00'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de yeni transferler forma giyebilecek.

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