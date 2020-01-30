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aksam.com.tr
  • 30 Ocak 2020 Perşembe 18:22
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  • 30 Ocak 2020 Perşembe 18:39

Fenerbahçe, yeni transferi Simon Falette'in lisansını çıkarttı

Fenerbahçe, yeni transferi Simon Falette'in lisansını çıkarttı

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Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette'in lisansı çıkarıldı.

Fenerbahçe, harcama limiti nedeniyle uzun süredir kaydettiremediği yeni transferi Simon Falette'nin lisansını çıkardı.

Sol bek transferi yapmak isteyen ve ayrılıkları da gündeme alarak görüşmeler yapan Fenerbahçe, Falette'yi beklemeye almış ve "transferin iptal edilmesi" ihtimali de masaya yatırılmıştı.

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