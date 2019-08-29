Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8273
  • 6,4558
  • 286.996
  • 95908.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe yeni sol bekini buldu

Fenerbahçe yeni sol bekini buldu

Fenerbahçe yeni sol bekini buldu

FENERBAHÇE’DE sol bek transferi için gaza basıldı.

AKŞAM

Haftaya salı günü kapanacak transfer dönemi sebebiyle; B ve C planı uygulamaya koyuldu. A planı Kolarov’du. Roma’nın 33 yaşındaki Sırp yıldızı Kolarov için artık bir girişim zor. Fenerbahçe, mevcut ekonomik şartlar sebebiyle 6 milyon euro ödemeye kesinlikle yanaşmıyor. Rota ise Durmisi’ye döndü. İtalyan basını, 4 milyon euro civarında bir parada pazarlık yapıldığını ileri sürdü. Inter ile de Dalbert için bir temas olduğu belirtildi. Brezilyalı Dalbert, Inter’de düşünülmüyor. İkisinden biri gelebilir.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Saray düğünü gibi kına
Mahmut Tuncer isyan etti! 'Öldü' söylentisine sert tepki
Kenan Doğulu sürprizi!
'İnşallah telli duvaklı gelin olurum'
'Sen gülünce her şey güzel...'
<p>Oklohoma’da yayın yapan Koco TV’de canlı olarak yayınlanan haber programında, Alex Hausden isimli

Canlı Yayında Tepki Çeken Benzetme! Ağlayarak Özür Diledi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

PKK'ya yönelik Kıran-2 Operasyonu

İstanbul'u hiç böyle görmediniz