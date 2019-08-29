Fenerbahçe yeni sol bekini buldu

AKŞAM

Haftaya salı günü kapanacak transfer dönemi sebebiyle; B ve C planı uygulamaya koyuldu. A planı Kolarov’du. Roma’nın 33 yaşındaki Sırp yıldızı Kolarov için artık bir girişim zor. Fenerbahçe, mevcut ekonomik şartlar sebebiyle 6 milyon euro ödemeye kesinlikle yanaşmıyor. Rota ise Durmisi’ye döndü. İtalyan basını, 4 milyon euro civarında bir parada pazarlık yapıldığını ileri sürdü. Inter ile de Dalbert için bir temas olduğu belirtildi. Brezilyalı Dalbert, Inter’de düşünülmüyor. İkisinden biri gelebilir.