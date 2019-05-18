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  3. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme'yi takibe aldı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme'yi takibe aldı

Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor'da kiralık olarak forma giyen Guilherme'yi takibe aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig'de bu sezonun flaş isimlerinden olan bir oyuncunun menajeri, Fenerbahçeli yetkililerin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara çoktan başlayan F.Bahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Bu iddiayı gündeme getiren ise Malatlayaspor'da kiralık olarak forma iyen Guilherme Costa'nın menajeri Marcelo Robalinho oldu. 27 yaşındaki orta sahanın sezon sonu bonservisinin bulunduğu Serie B ekibi Benevento'ya döneceğini belirten Robalinho, "Fenerbahçeli yetkililer Guilherme için benimle temas kurdu. Yakın zamanda beni arayacaklarını söylediler" diye konuştu.

DEĞERİ 4 MİLYON EURO 

Malatya yönetiminin, merkez orta saha olarak görev yapan Brezilyalı futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenilirken, F.Bahçe'nin de satın alma opsiyonlu kiralık yöntemiyle transferi bitirmek istediği ifade edildi. Oyuncunun değeri 4 milyon Euro.

Bu sezon Malatya forması ile 33 karşılaşmada 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, sezonun ilk yarısında skorer bir futbol ortaya koymuştu. Oyuncu bu sezon ayrıca 10 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. Guilherme daha önce Braga ve Legia Varşova gibi takımlarda forma giydi. Kulüp kariyerinde 257 maça çıkıp 35 gol, 40 asist üretti.

(Sabah)

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