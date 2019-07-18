Fenerbahçe yeni hocasını sosyal medyada arıyor
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, LinkedIn’de altyapı hocası için ilan verdi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, takımdan ayrılan David Badia'nın yerine antrenör arayışlarını sürdürüyor. Comolli, yeni antrenör için LinkedIn'de ilan yayınlarken, aranan özellikleri de sıraladı.
Comolli'nin verdiği ilanda, altyapı hocası için aranan özellikler şu şekilde sıralandı ve ilan ile ilgilenenlerin 9 Ağustos tarihine kadar CV göndermeleri istendi.
LinkedIn'de yayınlanan ilanda şu ayrıntılara yer verildi:
UEFA Pro Lisans
Üst seviyede futbol tecrübesi
Deneyimli
İletişim becerisi yüksek
Sabırlı, esnek ve motivasyonu yüksek