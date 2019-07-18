Fenerbahçe yeni hocasını sosyal medyada arıyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, takımdan ayrılan David Badia'nın yerine antrenör arayışlarını sürdürüyor. Comolli, yeni antrenör için LinkedIn'de ilan yayınlarken, aranan özellikleri de sıraladı.

Comolli'nin verdiği ilanda, altyapı hocası için aranan özellikler şu şekilde sıralandı ve ilan ile ilgilenenlerin 9 Ağustos tarihine kadar CV göndermeleri istendi.

LinkedIn'de yayınlanan ilanda şu ayrıntılara yer verildi:

UEFA Pro Lisans

Üst seviyede futbol tecrübesi

Deneyimli

İletişim becerisi yüksek

Sabırlı, esnek ve motivasyonu yüksek