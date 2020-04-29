Fenerbahçe 'Yeni Firmino' lakaplı golcüyü kapıyor

Ligler koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmış olsa da Fenerbahçe, hem teknik direktör hem de oyuncu anlamında transfer arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'in gündeminde bu kez Santos forması giyen Brezilyalı forvet Yuri Alberto yer alıyor.
AreaNapoli'ye göre İtalya Serie A ekibi Napoli'ye önerilen oyuncunun peşindeki takımlardan biri de Fenerbahçe... Sarı-Lacivertliler'in uzun süredir oyuncunun peşinde olduğu belirtiliyor.
'Yeni Firmino'
Alman ekibi Hoffenheim ve Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'in de istediği oyuncu için Brezilya ve Almanya basınında hem transfer şekli hem de oyun tarzıyla 'Yeni Firmino' tanımlaması dikkat çekiyor. Çünkü Liverpool'un yıldızı Roberto Firmino da Brezilya'da çok öne çıkan bir isim değilken 2011'de Tombense'den Hoffeinheim'a 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuş, 2015'te ise 41 milyon Euro'ya Liverpool'a gitmişti.
Fenerbahçe, Yuri Alberto ile uzun süredir ilgilenirken oyuncunun Santos ile Temmuz ayı sonunda biten sözleşmesinin transfer adına avantaj yarattığı aktarılıyor. Oyuncunun kulübü Santos'un ise bonservis ile bir satış gerçekleşmemesi durumunda sözleşmeyi uzatma opsiyonuna sahip olduğu iddia edilmekte.
(Fanatik)
Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı Galatasaray'la anılan Erdoğan Yeşilyurt, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu, “Menajerimi arayanlar varmış. Benim ilk tercihim Sivasspor” dedi.
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Santos ile olan sözleşmesinin sonuna gelen ve 'Yeni Firmino' olarak tamamlanan Yuri Alberto'yu kadrosuna katmak istiyor.
orona virüsü (Covid-19) salgını Galatasaray'ın transfer stratejisini değiştirdi. Demir Grup Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt üçlüsü ile Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ı bonservissiz kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan, listesine Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Caner Erkin'i de ekledi.
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