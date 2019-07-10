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Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nı renklerine bağladı

Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nı renklerine bağladı

Ümraniyespor, sol bek Yasir Subaşı’nın Fenerbahçe’ye transfer olduğunu duyurdu.

Ümraniyespor’un yaptığı açıklama şu şekilde:

“Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten, profesyonel futbol takımımız oyuncularından Yasir Subaşı'nın Fenerbahçe'ye transferini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Futbolcumuza teşekkür eder, başarıların devamını dileriz.”

YASİR SUBAŞI KİMDİR?

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu Tuzlaspor Fenerbahçe karşılaşmasında Vitor Pereira'nın Tuzlaspor karşısında forma verdiği Karahan Yasir Subaşı, 1996 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. Fenerbahçe'nin alt yapısında yetişen genç oyuncu Yasir Subaşı, savunmanın sol tarafında görev yapıyor.

Genç oyuncu top tekniği ve hücuma çıkışlarıyla dikkat çekiyor. Fenerbahçe, Yasir Subaşı ile 29 Mayıs 2015 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.

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