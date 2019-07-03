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Fenerbahçe, Yasir Subaşı transferini noktalamak üzere

Fenerbahçe, Yasir Subaşı transferini noktalamak üzere

Fenerbahçe yeni sezon öncesinde eski futbolcu Yasir Subaşı'nın kadrosuna katacak.

Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da forma giyen Yasir Subaşı'nın, Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Genç futbolcu için kulübün kasasından bonservis bedeli olarak 1 milyon TL çıkacak.

Ümraniyespor'da forma giyen sol bek Yasir Subaşı'nın, Fenerbahçe'ye geri dönüşünde mutlu sona ulaşıldığı bildirildi.

Sarı- Lacivertliler'in, Yasir'in sözleşmesindeki geri dönüş maddesini kullanarak bu transferi bitirdiği ifade edildi.

Yakında kendisini yeniden Fenerbahçeli yapacak imzayı atacak olan genç futbolcu için Boluspor'a bonservis bedeli olarak 1 milyon TL ödenecek ve resmi açıklama yapılacak.

ALİ KOÇ, YASİR SUBAŞI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Ali Koç daha önce Yasir Subaşı ile ilgili olarak "Yasir Subaşı için geri alma maddesi vardı. Sordum bunda neden madde var diye. Beğenmediğiniz Damien Comolli, geri alma maddesi koymuş sözleşmesine. Bundan sonra bizden çıkan genç oyuncularımız tekrar Fenerbahçe'ye geri döneceklerdir. Bu madde sözleşmelerinde olacak." açıklamasını yapmıştı.

(Fanatik)

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