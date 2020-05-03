Fenerbahçe, yarın saha antrenmanlarına başlayacak

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'dan transferde çifte bomba Galatasaray'dan transferde çifte bomba Yeni sezonda kadroda yerli isimlere daha fazla yer vermeyi planlayan Fatih Terim, kariyerini yurt dışında sürdüren 2 Milli yıldızı gözüne kestirdi. Deneyimli teknik adam, ön libero Okay Yokuşlu ile sağ bek Mert Müldür'ün alınmasını istedi. Galatasaray, oyuncuları bonservisleriyle almayı hedefliyor.

Beşiktaş genç yıldızı kapıyor! Ljajic yerine... Beşiktaş genç yıldızı kapıyor! Ljajic yerine... Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sırp yıldız Adem Ljajic ile yollarını ayırma planları yapan Beşiktaş, River Plate'in yıldız ismi Jorge Carrascal'ın peşine düştü.

Fenerbahçe'de yeni teknik adamın maaşı belli oldu Fenerbahçe'de yeni teknik adamın maaşı belli oldu Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.

Rumen golcüden Fenerbahçe'ye mesaj Rumen golcüden Fenerbahçe'ye mesaj Sarı-lacivertliler, sezon başında gittiği İngiliz kulübünde umduğunu bulamayan 24 yaşındaki forvete kancayı taktı. George Puscas da Kanarya'ya 'yeşil ışık' yaktı.

Beşiktaş İngiliz yıldızda sona yaklaştı Beşiktaş İngiliz yıldızda sona yaklaştı The Sun, Burnley ile sözleşmesi sona erecek olan Joe Hart ile Kara Kartal'ın görüştüğünü ve pazarlıklarda büyük aşama kaydedildiğini öne sürdü.

Vedat Muriqi'nin yeni rotası belli oldu Vedat Muriqi'nin yeni rotası belli oldu Fenerbahçe ve Kosova Milli Takımı formaları ile devlerin ilgi odağı olan Vedat Muriqi'nin aklı gelen cazip tekliflerde kaldı.