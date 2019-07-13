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  3. Fenerbahçe, yaptığı 7 transfere 5 milyon 750 bin euro bonservis ödedi

Fenerbahçe, yaptığı 7 transfere 5 milyon 750 bin euro bonservis ödedi

Fenerbahçe, yaptığı 7 transfere 5 milyon 750 bin euro bonservis ödedi

Son olarak Al Ittihad’tan Garry Rodrigues’i kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe şimdiye kadar 7 futbolcuyu transfer etti. Sarı lacivertliler bu 7 futbolcu için toplamda 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon için şimdiye kadar Max Kruse, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Allahyar, Garry Rodrigues, Murat Sağlam ve Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı.

Sarı lacivertliler geçen sezona damgasını vuran Kosovalı golcü Vedat Muriç için 3,5 milyon euro bonservis, 2 futbolcuyu bonservisiyle ve 2 futbolcuyu da kiralık olarak Çaykur Rizespor’a verdi. Genç kaleci Altay Bayındır için ise Fenerbahçe MKE Ankaragücü'ne 1,5 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Allahyar için 750 bin euro bonservis ödeyen Fenerbahçe, Max Kruse'yi (imza parası hariç) bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.

Emre Belözoğlu, Garry Rodrigues ve Murat Sağlam için de bonservis bedeli ödemeyen Fenerbahçe transferde ince eleyip sık dokuyor.

Yönetim, takıma yapılacak diğer transferler için UEFA'nın vereceği kararı bekliyor. Sarı lacivertlilerde Eljif Elmas'ın 16 milyon euro artı bonuslarla Napoli'ye transferi gündemde.

Ağustos ayında bir yıldız forveti kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, Kolarov için de Roma'dan haber bekliyor.

(TRT Spor)

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