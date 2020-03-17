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aksam.com.tr
  • 17 Mart 2020 Salı 09:33
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  • 17 Mart 2020 Salı 09:33

Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı!

Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı!

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Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe Yönetimi, son dakika haberine göre Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Bu sezon Bursaspor ile Altay'ı çalıştıran ve Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nda yer alan "Teknik adamlar aynı sezon içerisinde en fazla iki kulüp adına tescil edilebilirler." kuralına takılan Koşukavak, sarı lacivertli takımda nasıl görev alacak? İşte detaylar...

Ersun Yanal’ın görevi bırakmasından sonra hoca arayışına giren Fenerbahçe Yönetimi, sürpriz bir şekilde Altay’ın hocası Yalçın Koşukavak’ın kapısını çalarak el sıkıştı.

Başkan Ali Koç’un gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirmeyi planladığı kaptan Emre Belözoğlu ile yeni hoca konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.

Tecrübeli ismin, lig bitine kadar Koşukavak’ın takımı çalıştırabileceğini, ardından da yeni teknik direktörün yardımcılığını yapabileceğini söylediği öğrenildi.

EKMEKÇİOĞLU DOĞRULADI

Bu fikre sıcak bakan Başkan Koç’un önce 47 yaşındaki teknik adam ile bir araya geldiği, teklifine olumlu yanıt almasından sonra da Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nu aradığı bildirildi.

Ekmekçioğlu, Milliyet’e Ali Koç ile yaptığı görüşmeyi doğrularken, “Yalçın hocamıza görev vermeyi düşünüyorlar” dedi.

İzmir ekibiyle yollarını ayıran ve oyuncularıyla vedalaşan deneyimli teknik adam akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. Koşukavak’ın birkaç gün içinde işbaşı yapması bekleniyor.

SADECE İDMAN YAPTIRABİLECEK

Altay’ın başında altı maça çıkan ve üç galibiyet, üç beraberlik alan Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe ile anlaşması durumunda kulübede görev alamayacak.

Sarı-lacivertli takıma sadece antrenman yaptırabilecek olan 47 yaşındaki hoca, maçları tribünden izleyecek, saha kenarında ipler yine Emre Belözoğlu’nda olacak.

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Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı!
Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı!

Fenerbahçe Yalçın Koşukavak ile anlaştı!

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe Yönetimi, son dakika haberine göre Yalçın Koşukavak ile anlaştı. Bu sezon Bursaspor ile Altay'ı çalıştıran ve Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nda yer alan "Teknik adamlar aynı sezon içerisinde en fazla iki kulüp adına tescil edilebilirler." kuralına takılan Koşukavak, sarı lacivertli takımda nasıl görev alacak? İşte detaylar...

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