Fenerbahçe, Wilson Eduardo'nun peşinde

Fenerbahçe'nin, 5 sezondur Portekiz kulübü Braga forması giyen Wilson Eduardo transferinde temaslara başladığı iddia edildi.

Bonservisi elinde olan isimleri tercih eden Kanarya'nın kulübüyle sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki kanat oyuncusu için menajeriyle iletişime geçtiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği ve sezon sonunda imzaların atılmasına kesin gözüyle bakıldığı kaydedildi.

Her iki kanatta da oynayan Angolalı, önceki 4 yıl Portekiz ekibinin vazgeçilmezleri arasında yer alırken, sezon sonunda kulüpten ayrılmak istiyor.

SPORTING ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Tam adı Wilson Bruno Naval Costa Eduardo olan futbolcu, 8 Temmuz 1990 tarihinde Portekiz'in Massarelos kasabasında dünyaya geldi.

Futbola Porto altyapısında başlayan 29 yaşındaki futbolcu, Sporting Lizbon altyapısında da forma giymesinin ardından Real SC takımına kiralandı.

Sporting ve Real SC'nin ardından sırayla Portimonense, Beira-Mar, Olhanense, Coimbra, Dinamo Zagreb ve ADO Den Haag'a kiraladığı kanat oyuncusu, 2015 yılında bonservisiyle birlikte Braga'ya transfer oldu.

Son 5 sezondur Braga formasını terleten Eduardo, bu sezon takımıyla çıktığı 25 maçta 1.158 dakika süre aldı ve 8 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.



PORTEKİZ'İ DEĞİL ANGOLA'YI TERCİH ETTİ

Portekiz Milli Takımı'nın U16, U17, U19, U20 ve U21 takımlarında oynamasının ardından ana vatanı Angola'yı tercih eden 29 yaşındaki futbolcu, milli takımla çıktığı 4 maçta 1 gol kaydetti.

Asıl mevkisi sol kanat olan Angolalı oyuncu, sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor.

Braga ile olan sözleşmesi sezon sonunda biten Wilson Eduardo'nun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. (A Spor)