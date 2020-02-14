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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 09:24
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 09:59

Fenerbahçe Welinton'u yaz transferinde bitirmeyi hedefliyor

Fenerbahçe Welinton'u yaz transferinde bitirmeyi hedefliyor

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Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Fabrice N’Sakala’da mutlu sona yaklaşan Fenerbahçe, Alanyaspor’un bir diğer yıldızı Welinton’u da kadroya katmak için çalışmalara başlayacak.

Fenerbahçe’nin Alanyaspor’dan talip olduğu tek isim Fabrice N’Sakala değil. Sarı- Lacivertliler, yine ocak ayında çok istediği ancak harcama limiti nedeniyle mutlu sona ulaşamadığı Welinton için de yeniden devreye girecek. Sambacı, ara transfer dönemindeki görüşmelerde Kanarya’yla prensip anlaşmasına varmıştı.

30 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Sarı-Lacivertli formayı giymeyi çok istiyor. Fenerbahçe Yönetimi, sezon bitmeden Alanyaspor ile masaya oturarak bu transferi de tamamlamanın hesaplarını yapıyor. Bu plan hayata geçerse, yeni sezon öncesi Sarı- Lacivertliler’in sol bek ve stoper sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak.

(Fanatik)

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