Fenerbahçe Visca'ya Ocak ayında kavuşuyor

Milliyet

Sarı Lacivertlilerde sezon başında transfer etmek için çaba sarf edilen ancak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle takımında kalan oyuncu devre arasında imzayı atıyor.

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi... Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla futbol otoriteleri tarafından eleştirilen Sarı Lacivertlilerde transfer dönemi öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor.

ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ

2020-2021 sezonunun başında 18 yeni transfer gerçekleştirerek takımı adeta baştan kuran Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu, transfer için çalışmalara hız verdi.

GİRİŞİMLER BAŞLADI

Bu çalışmalar kapsamında sezon başında da takıma katılması için büyük uğraş sarf edilen Başakşehir'in yıldız futbolcusu için girişimler yeniden başladı.

2025'TE BİTİYOR

Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasına rağmen transferden vazgeçmeyen Kanarya, para artı takasla bir kez daha teklifte bulundu.

"FENER'E GİTMEK İSTİYORUM"

Hocası Okan Buruk ile arasının açık olduğu iddia edilen Visca'nın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, "Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

PARA ARTI 2 TAKAS

Çubukluyu giymek istediği geçtiğimiz dönemlerde konuşulan Visca'ya karşılık kiralık olarak Başakşehir'de oynayan Deniz Türüç ile Sinan Gümüş, Ademi ve Dirar'dan birini de takasta öneren Fenerbahçe'nin ayrıca para ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

KİLİT ROL...

2021 yılının ilk günlerinde Visca'nın sarı-lacivertlilere imza atma ihtimali yükselirken, bu transferde de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun kilit rol oynadığı belirtildi.

13 GOLE KATKI

Bu sezon Başakşehir formasıyla 21 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat oyuncusu, 5 kez fileleri sarstı, 8 de asist yaptı.

ÖNE ÇIKAN FUTBOLCU

Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 10. sezonuna giren Edin Visca, bu süreçte Türkye'nin en çıkan futbolcularından oldu.

EN İSTİKLARLI İSİMLERDEN

En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, son 3 sezonda ligin en çok asist yapan ismi olmayı başardı. 2017-18'de 15, 2018-19'da 14, 2019-20'de de 12 asistle zirveye çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezonda oynadığı 12 lig maçında 5 asistle oynuyor.

TEK KIRMIZISI...

Başakşehir'de toplam 364 resmi karşılaşmaya çıkan Edin Visca, 210 gole direkt katkı sağladı. Bu maçlarda 105 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 105 de asist yaptı. Yıldız futbolcunun kariyerinde 1 kırmızı kart bulunurken, 25 de sarı gördü.

BURUK İLE SORUN...

Sarı-lacivertlilerin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek soyunan Visca, maçın 64. dakikasında oyuna girmişti. O karşılaşmanın ardından Boşnak oyuncu ile hocası Okan Buruk arasında sorun yaşandığı iddiaları da artmıştı.