Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin sözleşmesine '50 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi koyacak
Fenerbahçe, Tottenham, Lazio ve Atletico Madrid gibi devlerin radarına giren golcü futbolcusu Vedat Muriqi’nin serbest kalma bedelini belirledi.
Sarı-lacivertli yönetim, EURO 2020 elemelerindeki müthiş performansıyla başta Tottenham olmak üzere birçok kulübün ilgisini çeken Vedat Muriqi’nin sözleşmesini iyileştirecek. Fenerbahçe Yönetimi de devlerin radarına giren Muriqi’nin sözleşmesini yenileme kararı aldı.
Yıldız oyuncunun serbest kalma bedelinin 50 milyon euro alacağı ifade edildi.
(Fotomaç)