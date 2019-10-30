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  3. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin gol makinesi Erling Haland'ı gündemine aldı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin gol makinesi Erling Haland'ı gündemine aldı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin gol makinesi Erling Haland'ı gündemine aldı

Sarı-lacivertliler hücuma takviye için harekete geçerken Salzburg forması giyen 19 yaşındaki Haaland gündeme geldi.

Salzburg'da bu szon fırtınalar yaratan ve Avrupa'da birçok takımın transfer listesine giren Erling Haaland için Fenerbahçe iddiası geldi. Yeni Asır Gazetesi'nin iddiası şu şekilde oldu

Fenerbahçe hücum hattına takviye yapmak için harekete geçerken, Avusturya ekibi Salzburg'un genç yeteneği Erling Haaland listenin ilk sırasına yazıldı. Kanarya'nın devre arasında 19 yaşındaki yetenek için nabız yoklayacağı öğrenilirken teknik direktör Ersun Yanal'ın futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu konuşuluyor.

Salzburg'un 5 milyon Euro vererek Molde'den renklerine bağladığı Norveçli yetenek bu sezonki müthiş performansıyla Avrupa'nın devlerinin transfer listesine dahil edildi.

SÖZLEŞMESİ VAR

Oynadığı üç maçta 197 dakika sahada kalan ve rakip fileleri boş geçmeyen yetenekli oyuncu tam 6 kez gol sevinci yaşadı.

Sözleşmesi 2023 yılının Haziran ayında sona erecek olan Haaland'ın öncelikle kiralık olarak transfer edilmeye çalışılacağı öğrenildi. Ersun Yanal'ın AZ Alkmaar'da oynayan 18 yaşındaki Myron Boadu'nun ismini verip, fiyat araştırması yapılmasını istediği de gelen bilgiler arasında.

19 yaşındaki oyuncuyu Real Madrid, Barcelona, Manchester City ve Manchester United'ın da izlediği iddia ediliyor. Erling Haaland, bu yaz gerçekleşen U20 Dünya Şampiyonası'nda, 1 maçta 9 gol atarak rekor kırmış ve dikkatleri üzerine çekmeye başarmıştı.

(Yeni Asır)

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