Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon kadroyu büyük ölçüde değiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmeleri biten Soldado ve Slimani'nin yanı sıra performansından memnun kalınmayan Michael Frey kesin olarak takımdan gönderilecek. Fenerbahçe yeni sezona 3 yeni golcüyle girecek. Bu üç oyuncudan biri Avrupa'da ismi olan uluslararası çapta bir golcü olacak. Bir genç yeteneği kadrosuna katacak olan sarı-lacivertlilerin Türkiye içinden renklerine bağlayacağı isimse Vedat Muriqi olacak.

29 MAÇIN TAMAMINDA OYNADI

Çaykur Rizespor formasıyla bu sezonun flaş isimlerinden olan Muriqi için yeşil-mavili yönetimle temasa geçen sarı-lacivertliler, transferi yüzde 90 bitirdi. Süper Lig'de bu sezon 29 maçın tamamında forma giyen Kosovalı forvet , Okan Buruk'un gelişiyle adeta uçuşa geçti. Dün 25 yaşına giren başarılı oyuncu, bu sezon 13 gol 7 asistlik performansıyla Çaykur Rizespor'un yükselişindeki en önemli ve dikkat çeken isimlerden biri oldu.

47

Türkiye kariyerine 2014-15 sezonunda Giresunspor'da başlayan Vedat Muriqi ardından Gençlerbirliği, sonrasında ise Çaykur Rizespor forması giydi. 25 yaşındaki oyuncu, 1.5 sezonda Rize'de 47 resmi maça çıktı ve 21 gol attı.

(Sabah)