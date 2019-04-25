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Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile büyük ölçüde anlaşma sağladı

Fenerbahçe, bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi transferinde önemli aşama kaydetti.

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Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de yönetim, gelecek sezon kadroyu büyük ölçüde değiştirmek için yoğun bir mesai harcıyor. Sarı-lacivertlilerde sözleşmeleri biten Soldado ve Slimani'nin yanı sıra performansından memnun kalınmayan Michael Frey kesin olarak takımdan gönderilecek. Fenerbahçe yeni sezona 3 yeni golcüyle girecek. Bu üç oyuncudan biri Avrupa'da ismi olan uluslararası çapta bir golcü olacak. Bir genç yeteneği kadrosuna katacak olan sarı-lacivertlilerin Türkiye içinden renklerine bağlayacağı isimse Vedat Muriqi olacak.

29 MAÇIN TAMAMINDA OYNADI

Çaykur Rizespor formasıyla bu sezonun flaş isimlerinden olan Muriqi için yeşil-mavili yönetimle temasa geçen sarı-lacivertliler, transferi yüzde 90 bitirdi. Süper Lig'de bu sezon 29 maçın tamamında forma giyen Kosovalı forvet , Okan Buruk'un gelişiyle adeta uçuşa geçti. Dün 25 yaşına giren başarılı oyuncu, bu sezon 13 gol 7 asistlik performansıyla Çaykur Rizespor'un yükselişindeki en önemli ve dikkat çeken isimlerden biri oldu.

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Türkiye kariyerine 2014-15 sezonunda Giresunspor'da başlayan Vedat Muriqi ardından Gençlerbirliği, sonrasında ise Çaykur Rizespor forması giydi. 25 yaşındaki oyuncu, 1.5 sezonda Rize'de 47 resmi maça çıktı ve 21 gol attı.

(Sabah)

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