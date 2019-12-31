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  3. Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Tottenham ve Burnley'den gelen teklifleri reddetti

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Tottenham ve Burnley'den gelen teklifleri reddetti

Fenerbahçe, Vedat Muriqi için Tottenham ve Burnley'den gelen teklifleri reddetti

Premier Lig'den Tottenham ve Burnley'in Vedat Muriqi için yaptığı resmi tekliflere Fenerbahçe yönetiminden veto geldi.

Kosovalı golcünün yanına onu zorlayacak bir isim transfer etmek için çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, şampiyonluk hedefledikleri sezonda Muriqi'yi satmayacaklarını belirterek İngilizlere kapıyı kapadı.

Başkan Ali Koç'un özel olarak görüştüğü Vedat Muriqi de gündeminde transfer değil, Fenerbahçe olduğunu söyledi.

Vedat Muriqi, Süper Lig'in ilk yarısında 16 maça çıktı ve 10 gol atıp 3 asis yaptı.

"SONUNDA ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, eski takımı Rizespor'u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Tekrar Rize'ye döndüğü için mutlu olduğunu belirten Muriqi, "Çok değişik duygular vardı, beni çok iyi karşıladılar, onlara çok teşekkür ediyorum. İnşallah biz de onları bizi ağırladıkları gibi ağırlayacağız" dedi.

Şampiyonluğa inandıklarını da vurgulayan Kosovalı oyuncu, "2. yarının daha zorlu geçeceği kesin ama sonunda şampiyon biz olacağız" ifadelerini kullandı.

(Türkiye)


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