Fenerbahçe ve Trabzonspor kupada sahaya çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla kaldığı yerden devam edecek.

A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanan futbol şöleninde Trabzonspor ile F.Bahçe bugün sahneye çıkacak. Bordo-Mavililer, Teknik Direktör Ümit Özat ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi Adana Demir’le karşı karşıya gelecek. F.Bahçe ise 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor’u ağırlayacak

Rotasyon yapacak



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacakları A.Demirspor karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcı ligde fazla forma şansı veremediği oyuncularını bu maçta kullanmayı planlıyor. Öte yandan Trabzonspor’da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

FENERBAHÇE - KARACABEY

SAAT: 21.00

YAYIN: A Spor

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Emre Kargın

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR

SAAT: 18.15

YAYIN: A Spor

STAT: Medical Park

HAKEM: Alper Çetin