Fenerbahçe ve Trabzonspor kupada sahaya çıkıyor

A Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanan futbol şöleninde Trabzonspor ile F.Bahçe bugün sahneye çıkacak. Bordo-Mavililer, Teknik Direktör Ümit Özat ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekibi Adana Demir’le karşı karşıya gelecek. F.Bahçe ise 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor’u ağırlayacak
Rotasyon yapacak
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaşacakları A.Demirspor karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkması bekleniyor. Deneyimli çalıştırıcı ligde fazla forma şansı veremediği oyuncularını bu maçta kullanmayı planlıyor. Öte yandan Trabzonspor’da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
FENERBAHÇE - KARACABEY
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Emre Kargın
TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR
SAAT: 18.15
YAYIN: A Spor
STAT: Medical Park
HAKEM: Alper Çetin
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) öne alınan 19. hafta maçında Real Madrid, Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 yendi.
PSG-Lyon maçında Paris ekibinin Brezilyalı yıldızı Neymar'ı sakatlayan Thiago Mendes, ölüm tehditleri alıyor.
G.Saray'da Arda, Babel, Omar, Okan ve Belhanda bugünkü Türkiye Kupası maçına 11'de başlayacak. İmparator, hafta sonu oynanacak Karagümrük mücadelesi öncesinde Kovid-19'u atlatan öğrencilerinin son durumunu görecek.
Trabzonspor'da iki futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla kaldığı yerden devam edecek.