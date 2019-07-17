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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndiaye savaşı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ndiaye savaşı

Stoke City Hocası Nathan Jones: Ndiaye’nin kalması lazım. F.Bahçe ve G.Saray istiyor.

AKŞAM

BADOU Ndiaye’nin yeni adresi merak ediliyor… Geçen sezon kiralık oynadığı G.Saray’da şampiyonluk yaşayan Senegalli orta saha oyuncusu, İngiltere’de alt ligde mücadele etmek istemiyor. Bu konuyla ilgili Stoke Teknik Direktörü Nathan Jones de bir açıklama yaptı: Onunla konuştum, o çok iyi bir karakter. Afrika Kupası’nda mücadele ediyor. Stoke şehri için geri dönmesini çok isterdik. Ama onun emelleri farklı.

HARİKA BİR FUTBOLCU

Bir çözüm arıyoruz ve motivasyonunu artırmak istiyoruz. Onunla birlikte devam etmeyi çok istiyorum, o harika bir futbolcu. Galatasaray, Fenerbahçe, Sevilla gibi kulüpler bağlantı kuruyor. Umarım bizimle devam eder. Öte yandan Senegalli orta saha için Cenk Tosun’un formasını giydiği Everton’ın da bir ilgisi olduğu iddia edildi.

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