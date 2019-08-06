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aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 09:32
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  • 06 Ağustos 2019 Salı 09:48

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Ljubomir Fejsa tercihini yaptı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Ljubomir Fejsa tercihini yaptı

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Fenerbahçe'nin ön libero adayları arasında yer alan Sırp oyuncu, Benfica'nın Sporting ile oynadığı Süper Kupa maçının kadrosuna giremedi. Ayrılma kararı alan Fejsa'nın rotasında sarı-lacivertliler var.

Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa için umutlandı. Sarı-lacivertlilerin ön libero adayları arasında yer alan Benficalı oyuncunun takımından ayrılma kararı aldığı öğrenildi. 

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile Sırp oyuncu için rekabete girmiş, ancak her iki kulüp de 30 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katamamıştı. Ancak Benfica'nın Portekiz Süper Kupa finalinde Sporting Lizbon ile yaptığı karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda Fejsa kendine yer bulamadı. 

Bu gelişme sonrası teknik heyete tepki gösteren Sırp oyuncunun ayrılma kararını yönetime bildirdiği ifade edildi. 

Fejsa'nın kendisine daha önce yapılan teklifler arasında Fenerbahçe'yi tercih ettiği ve bu hafta içinde bu transferde önemli gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı. Kanarya, Fejsa'ya yıllık 1.7 milyon euro teklif etmişti.

(Star)

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