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aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 14:18
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Azerbaycan'a destek mesajı

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Azerbaycan'a destek mesajı

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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Ermenistan'ın saldırılarına karşı Azerbaycan'a destek.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Kulübü, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

Sarı-Lacivertliler yaptığı paylaşımda, “Bizi birbirimize bağlayan gururumuz, ay-yıldızımızdır! İki devlet bir millet! Yanındayız, desteğiniz Azerbaycan” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY

Galatasaray Kulübü, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısıyla ilgili olarak Azerbaycan'a destek amacıyla Türk Telekom Stadyumu'nda bir pankart astı.

Sarı kırmızılı kulüp, "Tek millet, iki devlet! Kardeşlerimizin yanındayız" yazılı pankartı doğu tribününe asarak Azerbaycan'a destek mesajı gönderdi.

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