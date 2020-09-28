Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Azerbaycan'a destek mesajı

FENERBAHÇE
Fenerbahçe Kulübü, Ermenistan'ın saldırıda bulunduğu Azerbaycan'a sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.
Sarı-Lacivertliler yaptığı paylaşımda, “Bizi birbirimize bağlayan gururumuz, ay-yıldızımızdır! İki devlet bir millet! Yanındayız, desteğiniz Azerbaycan” ifadelerini kullandı.
GALATASARAY
Galatasaray Kulübü, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısıyla ilgili olarak Azerbaycan'a destek amacıyla Türk Telekom Stadyumu'nda bir pankart astı.
Sarı kırmızılı kulüp, "Tek millet, iki devlet! Kardeşlerimizin yanındayız" yazılı pankartı doğu tribününe asarak Azerbaycan'a destek mesajı gönderdi.
4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli sol bek Caner Erkin, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından ‘Sonu ŞAMPİYONLUK olacak' mesajıyla paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başarılı futbolcunun yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
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