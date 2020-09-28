Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Azerbaycan'a destek mesajı

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Caner'in derbi paylaşımına beğeni yağmuru Caner'in derbi paylaşımına beğeni yağmuru 4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli sol bek Caner Erkin, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından ‘Sonu ŞAMPİYONLUK olacak' mesajıyla paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başarılı futbolcunun yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Galatasaray'a ceza yolda Galatasaray'a ceza yolda Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 7. dakikasında sahaya stat dışından paraşütlü meşale atıldı. Hakem Ali Palabıyık, meşale sahadan alınıncaya kadar oyunu durdurdu. Peki Galatasaray bu olaydan dolayı ceza alacak mı? Detaylar haberde…

Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti Fenerbahçe Ali Koç ile derbi üstünlüğünü kaybetti Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.

71 dakikada kaleye şut bile çekemedi 71 dakikada kaleye şut bile çekemedi Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, dün akşamki Fenerbahçe derbisinde ise hiçbir varlık gösteremedi. Kolombiyalı forvet, 71 dakika sahada kaldığı maçta kaleye şut dahi çekemedi.

Muslera'nın acı günü Muslera'nın acı günü Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.