Fenerbahçe ve Galatasaray'da koronavirüs tehlikesi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ı koronavirüs endişesi sardı. Fas Milli Takımı'nın Orta Afrika Cumhuriyeti ile yapacağı Afrika Kupası Elemesi karşılaşması kadrosuna Türkiye'den 3 isim çağırıldı.

Açıklanan 49 kişilik geniş kadroda yer alan Galatasaraylı Younes Belhanda'nın yanı sıra Fenerbahçe'den Nabil Dirar ve Yeni Malatyaspor'dan Issam Chebake'nin dahil edildiği açıklandı.



23-31 Mart tarihleri arasında kamp yapacağı açıklanan Fas Milli Takımı'nın teknik direktörü Vahid Halilodzic'in önümüzdeki günlerde kadrosunu 23'e indirmesi bekleniyor.

2021 Afrika Kupası Elemeleri'nde Fas, 27 Mart ve 31 Mart tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti'yle iki maç oynayacak.

KORONAVİRÜS ENDİŞESİ

Oyuncuların kulüpleri ise koronavirüs nedeniyle endişeleniyor. Fas'ta yaşanan koronavirüs vakaları sonrası, federasyon kararıyla tüm profesyonel ve amatör futbol maçları için seyircisiz oynanması kararı çıkmıştı.

(Sabah)