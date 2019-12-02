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Fenerbahçe ve Galatasaray, Olympiakos'un sol beki Tsimikas'ın peşinde

Fenerbahçe ve Galatasaray, Olympiakos'un sol beki Tsimikas'ın peşinde

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Olympiakos'un sol beki Tsimikas'ın peşinde olduğu iddia edildi.

Olympiakos'ta forma giyen sol bek Tsimikas için Galatasaray ile Fenerbahçe devrede. 23 yaşındaki sol bek sergilediği başarılı performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de dikkatini çekti.

Galatasaray'da Nagatomo ile yolların ayrılacak olması, Fenerbahçe'de ise Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlık problemini bir türlü atlatamaması üzerine iki kulüp de bu mevki için Olympiakos'tan Tsimikas'ı gündemine aldı. İtalyan basınındaki haberlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe dışında birçok kulüp Yunan futbolcunun peşinde.

Tsimikas için İtalya'dan Fiorentina, Almanya'dan Werder Bremen, Fransa'da Nice ve Rennes ile birlikte İskoçya'dan Rangers'ın devrede olduğu öğrenildi.

(Futbol Arena)


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